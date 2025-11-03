Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 3 Kasım?

Dünyanın en çok ziyaret edilen video platformlarından biri olan Youtube, şu sıralar beklenmedik teknik aksaklıklarla gündeme geldi. Kullanıcılar videoları oynatamıyor, sayfalar takılıyor ve yenileme işlemleri sonuç vermiyor. Bu durum, küresel ölçekte yaşanan bir arıza olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Peki, bu sorun genel bir sistem arızasından mı kaynaklanıyor, yoksa kısa süreli bir kesinti mi söz konusu? Konuya dair tüm gelişmeler haberimizin devamında.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintilerin ardından çevrim içi takip sitelerinde şikayet sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı. Kullanıcılar, videoların yüklenmemesi ve sayfaların donması gibi sorunları yoğun şekilde dile getiriyor.

Şu ana kadar YouTube veya Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte yaşanan benzer durumlar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür aksaklıkların genellikle kısa süre içinde giderildiği biliniyor. Yetkililerden gelecek açıklama, kesintinin nedeni ve süresi hakkında net bilgi sağlayacaktır.

Hata raporu: