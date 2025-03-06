YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarına erişim sağlandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, YÖKDİL sonuç sorgulama ekranından bilgilerini kontrol edebilirler. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı!
Yökdil sonuçları açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları erişime açıldı. "YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu, adayların gündeminde yer alıyor.
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL) sonuçları açıklandı.
ÖSM tarafından yapılan değerlendirmede; "16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
YÖKDİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.