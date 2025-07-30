YKS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ÖSYM tercih ekranı ne zaman açılacak? (ais.osym.gov.tr)

Adayların en çok merak ettiği konuların başında "Yks tercih ekranı neden açılmıyor?" sorusu geliyor. YKS tercih ekranı teknik sebeplerle zaman zaman yoğunluğa bağlı erişim sorunları yaşayabilir. Tercih işlemlerinin son güne bırakılmaması öneriliyor. Peki, YKS tercih ekranı açıldı mı? YKS tercih ekranı nasıl girilir?

YKS TERCİHLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Tercih işlemleri 11 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. YKS tercih ekranı, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan erişime açık. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de tercih işlemleri yapılabiliyor.

Adaylar, tercih ekranı üzerinden istedikleri üniversite ve bölümleri sistemdeki tablo kodlarıyla eşleştirerek tercih listelerini oluşturabilir. YKS tercih ekranı, girilen bilgilerin kaydedilmesiyle birlikte tamamlanmış sayılır. "Tercihlerim tamamlandı" yazısı mutlaka kontrol edilmelidir.

ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercih ekranı üzerinden adaylar en fazla 24 tercih yapabiliyor. Tercihler, ÖSYM'nin yayımladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak yapılmalı. Adaylar tercihlerini başarı sıralamasına göre belirlemeli.

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