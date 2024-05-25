Üye Girişi
Haberler

YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi deneme sınavları düzenleyeceğini açıkladı. Sınav çevrimiçi olarak yapılacak ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden düzenlenecek. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç bölümde gerçekleştirilecek. İşte YKS deneme sınavı tarihleri…

YKS için geri sayım başladı ve üniversite sınavlarına yalnızca birkaç gün kala Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Seviye Testi (TYT), Alan Seviye Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden oluşan YKS deneme sınavlarını yapacağını duyurdu. Adaylar, YKS deneme sınavlarına "ogmmaterial.eba.gov.tr " adresinden kolaylıkla ulaşılabilir. Peki "YKS online denemeleri ne zaman, YKS denemesi nasıl?" İşte YKS deneme sınavlarına ilişkin merak edilenler…

YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere çevrim içi deneme sınavları düzenliyor. Bu deneme sınavları, öğrencilerin kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri amacıyla hazırlanıyor. İşte YKS'ye Doğru 2024 çerçevesinde düzenlenen çevrim içi deneme sınavının detayları:

TYT (Temel Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı: 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı: 26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Ydt (Yabancı Dil Testi) Deneme Sınavı: 27 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek.

Öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10:00-20:00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecekler. Deneme sınavının sonuçları, sıralamaları ve puanları ise 28 Mayıs 2024 tarihinde aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görüntülenebilecek. Ayrıca, soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Deneme sınavına yalnızca 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler katılabilecektir. Erişim için 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bu adresten faydalanabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı YKS Sonuçları YKS Adayları YDT AYT TYT YKS Gündem Eğitim Haberler

İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor

İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

 Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır

Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır

Bakmadan Geçme

YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman? Son yılların en iyi bilgisayar oyunları hangileri? İşte dünyanın en iyi oyunları Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim?
Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title