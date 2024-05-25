YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman?

YKS için geri sayım başladı ve üniversite sınavlarına yalnızca birkaç gün kala Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Seviye Testi (TYT), Alan Seviye Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden oluşan YKS deneme sınavlarını yapacağını duyurdu. Adaylar, YKS deneme sınavlarına "ogmmaterial.eba.gov.tr " adresinden kolaylıkla ulaşılabilir. Peki "YKS online denemeleri ne zaman, YKS denemesi nasıl?" İşte YKS deneme sınavlarına ilişkin merak edilenler…

YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere çevrim içi deneme sınavları düzenliyor. Bu deneme sınavları, öğrencilerin kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri amacıyla hazırlanıyor. İşte YKS'ye Doğru 2024 çerçevesinde düzenlenen çevrim içi deneme sınavının detayları:

TYT (Temel Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı: 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı: 26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Ydt (Yabancı Dil Testi) Deneme Sınavı: 27 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek.

Öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10:00-20:00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecekler. Deneme sınavının sonuçları, sıralamaları ve puanları ise 28 Mayıs 2024 tarihinde aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görüntülenebilecek. Ayrıca, soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Deneme sınavına yalnızca 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler katılabilecektir. Erişim için 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bu adresten faydalanabilirsiniz.