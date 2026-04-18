Asayiş artık berkemal değil! "Yeşilçam'ın komiseri" hayatını kaybetti

Asayiş artık berkemal değil! 'Yeşilçam'ın komiseri' hayatını kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Dündar Aydınlı, hayata gözlerini yumdu. "Yeşilçam'ın komiseri" olarak bilinen Aydınlı, kariyeri boyunca onlarca yapımda yer almıştı.

Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Dündar Aydınlı hayatını kaybetti.

Söz konusu gelişmeyi Aydınlı’nın oğlu Atilla Aydınlı duyurdu. Oğul Aydınlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Dündar Aydınlı’yı kaybettik. Cenaze bilgileri belli olunca paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca onlarca yapımda yer alan Dündar Aydınlı, Yeşilçam’ın üretken yıllarında farklı türlerdeki filmlerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle “Çirkin Kral Affetmez”, “Çöl Kartalı”, “Umutsuzlar”, “Sahte Kabadayı” ve “Korkusuz Korkak” gibi kült filmlerde hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınan Aydınlı, "Yeşilçam'ın komiseri" olarak biliniyordu.

Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Bu takımı kim durduracak?
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Tedesco'dan istifa sorusuna cevap

İstifa sorusuna cevap! Tedesco kararını böyle açıkladı