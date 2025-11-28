Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hizmet veren bir düğün salonunda çalışan kadın personel, giyinme ve bakım odasında gizli kamera tespit etti. Salon sahibinin sık sık odaya girmesinden şüphelenen çalışanlar, havalandırma bölümünde yaptıkları aramada küçük bir kamera buldu.

"KIYAFETLER ÇALINMASIN" SAVUNMASI

Kamerayı yerleştirdiği öne sürülen salon sahibi, cihazın "kıyafet hırsızlığını önlemek için" takıldığını iddia etti. Ancak kameranın yalnızca giyinme kısmını görüntülediği belirtildi.

SALON SAHİBİ GÖZALTINDA

Durumu polise bildiren çalışanlar şikâyetçi olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler salon sahibini gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.