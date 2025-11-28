Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı
İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadın personel, giyinme ve bakım odasında gizli kamera buldu. Salon sahibi kamerayı kıyafetlerin çalınmasını engellemek için yerleştirdiğini iddia ederken, cihazın yalnızca giyinme ve hazırlanma alanını kayda aldığı tespit edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, salon sahibini gözaltına aldı.
- İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun giyinme ve bakım odasında gizli kamera bulundu.
- Salon sahibi kameranın kıyafet hırsızlığını önlemek için takıldığını iddia etti.
- Salon sahibi polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hizmet veren bir düğün salonunda çalışan kadın personel, giyinme ve bakım odasında gizli kamera tespit etti. Salon sahibinin sık sık odaya girmesinden şüphelenen çalışanlar, havalandırma bölümünde yaptıkları aramada küçük bir kamera buldu.
"KIYAFETLER ÇALINMASIN" SAVUNMASI
Kamerayı yerleştirdiği öne sürülen salon sahibi, cihazın "kıyafet hırsızlığını önlemek için" takıldığını iddia etti. Ancak kameranın yalnızca giyinme kısmını görüntülediği belirtildi.
SALON SAHİBİ GÖZALTINDA
Durumu polise bildiren çalışanlar şikâyetçi olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler salon sahibini gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.