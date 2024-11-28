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Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Adalet ve Kalkınma Partisi, iyi hal sürecindeki hükümlüler için infaz sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Peki, yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Ceza infaz sisteminde yapılması düşünülen değişiklikle, cezasının belli bir oranını çektikten sonra iyi hal tespiti yapılan hükümlülerin kamu kurumlarında çalıştırılması formülü üzerinde duruluyor. Peki, Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre henüz plan netleşmedi. AK Parti Meclis Grubu'nda mahkumların ıslahına yönelik çalışmalar başladı. Şu aşamada akademisyenlerle görüşmeler yapılıyor.

Cezada indirim gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını belirten kaynaklar, hedefin mahkumların cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılması. Olabildiğince yeniden suça sürüklenme koşullarını ortadan kaldırma amaçlanıyor.

Cezada indirim gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını belirten kaynaklar, hedefin mahkumların cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılması. Olabildiğince yeniden suça sürüklenme koşullarını ortadan kaldırma amaçlanıyor.

Düzenlemenin terör dahil tüm suç tiplerini kapsaması düşünülüyor.

Mevcut uygulamada hükümlüler iyi hal dönemlerinde denetimli serbestlik, açık cezaevi veya koşullu salıverilme haklarından yararlanabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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