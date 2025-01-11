Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!

Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün oldu. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir, Birol Akgün hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün oldu.

İşte karar:



YENİ AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ BİROL AKGÜN KİMDİR?

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