Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte yeni emniyet müdürleri atandı. Kararla birlikte 6 ile yeni emniyet müdürü de atandı. Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Alper Uzman atandı.



YENİ ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER UZMAN KİMDİR?

Yaklaşık 7 yıl boyunca Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerinde yer aldı. Alper Uzman, yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve toplum içerisindeki saygın duruşuyla herkes tarafından sevilen bir isim olarak biliniyor.

2014 yılında Bilecik'te yapılan en büyük operasyonların başında bizzat bulunan Uzman, vekaleten baktığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü sırasında 37,5 kilo eroin operasyonu ile adından söz ettirmişti.