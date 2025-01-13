Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Harun Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Harun Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Harun Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Harun Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HARUN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Harun Bey hakkında bilgiler güncelleniyor....

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.