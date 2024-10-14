Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışma programında her hafta 5 farklı yarışmacı konuk oluyor. 14 Ekim Pazartesi günü kimin yarışacağı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ GÜLİZAR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar'ın kim olduğu merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

Sunucu Zuhal Topal yemeklerin tadı, sunumu, misafirperverlik gibi unsurlara dikkat ederek puan veriyor.

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