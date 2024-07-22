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Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var?

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Yaz sezonu dizileri hakkında merak edilenleri derledik. 2024 yaz dizileri, hangi dizilerin devam edeceği ve hangi dizilerin sona ereceği gibi bilgiler merak ediliyor. Bu yaz ekranlarda yaz dizileri yok. Yaz dizileri için TV ekranlarını açan televizyon izleyicileri, Yaz dizileri neden yok? merak ediyor. İşte Yaz dizileri 2024!

Yaz dizileri 2024! Yaz sezonu dizileri hakkında merak edilenleri derledik. 2024 yaz dizileri, hangi dizilerin devam edeceği ve hangi dizilerin sona ereceği gibi bilgiler merak ediliyor. Bu yaz ekranlarda yaz dizileri yok. Yaz dizileri için TV ekranlarını açan televizyon izleyicileri, Yaz dizileri neden yok? merak ediyor. İşte Yaz dizileri 2024 haberimizde...

YAZ DİZİLERİ NEDEN YOK?

Yaz dizileri bu sezon dizi çekim maliyetlerinin artması nedeniyle birçok kanal tarafından planlanmadı. Artan maliyetler nedeniyle bu sene yaz dizileri ekranlara gelmeyecek.

YAZ DİZİLERİ 2024

2024 yılı için yaz dizisi projeleri TV yayın akışlarında yer almadı. Geçen sezon yani 2023 yaz mevsiminde ise 3 dizi projesi bulunmaktaydı:

  • Yaz Şarkısı
  • Ya Çok Seversen
  • Dönence

YAZ ŞARKISI KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir.

  • Bölüm sayısı: 8
  • Sezon sayısı: 1
  • Son bölüm yayın tarihi: 27 Ağustos 2023
  • İlk bölüm yayın tarihi: 9 Temmuz 2023

YA ÇOK SEVERSEN KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Ya Çok Seversen, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.

  • Bölüm sayısı: 13
  • Sezon sayısı: 1
  • Son bölüm yayın tarihi: 30 Eylül 2023
  • İlk bölüm yayın tarihi: 6 Temmuz 2023

DÖNENCE KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 4 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Nuray Uslu, Banu Yılmaz, Hamza Akyıldız, Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

  • Sezon sayısı: 1

  • Bölüm sayısı: 14
  • Son bölüm yayın tarihi: 11 Ekim 2023
  • İlk bölüm yayın tarihi: 4 Temmuz 2023

YAZ DİZİLERİ NİYE YOK?

Kış sezonu dizilerinin bile istenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı ve maliyetlerin arttığı bir dönemde TV kanal yönetimleri yaz dizilerini bu yıl yayınlamama kararı aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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