Haberler

Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı

Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 37 düzensiz göçmen yakalandı. Dron destekli çalışmalar sonucu tespit edilen şahıslar yakalanarak muhafaza altına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla düzensiz göçmenlere geçit verilmezken, güvenlik güçlerinin titiz ve teknoloji destekli çalışması dikkat çekti.

DRON DESTEKLİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Yayladağı ilçesi Yukarıpulluyazı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, bölgedeki hareketliliği yakından takip etti. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde dron teknolojisinden de faydalanıldı.

Dron destekli saha taraması sayesinde saklandıkları yerler tespit edilen şahıslara yönelik nokta operasyon düzenlendi. Operasyonun, planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi sayesinde kısa sürede sonuç alındı.

37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 36’sı Suriye, 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

Yakalanan göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, yetkililer göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi