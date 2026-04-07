Haberler

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs’ta Meclis binasında yaşanan gerginlik, siyaset ve kamuoyunun gündemine oturdu. Kadın milletvekili Doğuş Derya ile polis arasında, iddiaya göre güvenlik gerekçesiyle yaşanan tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Yerel basına yansıyan görüntüler olayın yankılarını büyütürken, yaşananlar güvenlik güçlerinin yetki sınırları ve milletvekillerinin hareket alanı konusunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

  • KKTC Meclis binasında milletvekili Doğuş Derya ile polis arasında fiziki müdahale yaşandı.
  • Polisin güvenlik gerekçesiyle Derya'yı durdurmak istemesi gerginliğe neden oldu.
  • Müdahale anları yerel basın ve sosyal medyada yayıldı ve tartışma yarattı.

Kuzey Kıbrıs’ta Meclis binasında yaşanan gerginlik kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milletvekili Doğuş Derya ile polis arasında yaşanan fiziki müdahale anları, yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerle gündeme geldi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kuzey Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, bir polis memurunun Derya’yı eliyle durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken olay geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi.

GERGİNLİĞİN NEDENİ: GÜVENLİK ENGELİ İDDİASI

Yerel basına yansıyan ilk bilgilere göre gerginlik, Meclis binasında giriş-çıkış ve belirli bir alana geçiş sırasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktı.

İddiaya göre polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Derya’yı durdurmak istedi, Doğuş Derya ise bu müdahaleye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bir polis memurunun fiziksel temasla engelleme girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

MÜDAHALE TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan fiziki temas kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı kesimler müdahaleyi sert şekilde eleştirirken, bazı yorumlarda ise olayın güvenlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

