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Bugün okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okul yok mu?

Bugün okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okul yok mu?
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Öğrenciler ve veliler kar yağışının eğitimi nasıl etkileyeceğiyle ilgili resmi açıklamalara odaklanmışken Valiliklerin alacağı kararlar büyük önem taşıyor. Peki, 5 Aralık Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı, 5 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Peki, bugün okullar tatil mi 5 Aralık Perşembe hangi illerde okullar kar tatili. Peki, 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

5 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

MGM hava durumu haritasını yayınladı. Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Konya, yarın sabah saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışıyla beraber okulların tatil olmasına yönelik beklentiler artmaya başladı.

Henüz valiliklerden kar tatili ile ilgili açıklama gelmedi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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