Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. sezonda dahil olduğu dizide Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak gelen oyuncu, ilerleyen bölümlerde veda ediyor. Peki, Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

YALI ÇAPKINI NÜKHET DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak gelen oyuncu, ilerleyen bölümlerde veda ediyor. Değişiklik yapılmazsa 7 Haziran'da sezon final yapması planlanan dizide Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.