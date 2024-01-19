Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Star TV ekranlarının her cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanda Ferit'in babası Orhan tarafından mafyalarla gerçekleştirilen anlaşma sonucunda arabaların Kazım Ağa'nın önünü kestiğini görüyoruz. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINIKONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

Yalı Çapkını'nda Kazım karakteri, izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir figürdü. Ancak son bölümlerde yaşanan dramatik gelişmeler, Kazım'ın ölümüne yol açtı.Ancak diziden ayrıldı mı henüz netlik kazanmadı.

Orhan'ın adamlara "acımasınlar" şeklinde talimat vermesiyle birlikte seyirciler tarafından Kazım Ağa'nın dizideki rolü son mu buluyor sorularının sorulmasına yol açtı.