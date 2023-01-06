Yalı Çapkını Defne kim? Defne gerçekte kim, Mine Tugay mı?
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Yalı Çapkını dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırırken diziye dahil olan Defne karakteri merak edildi. Peki, Yalı Çapkını Defne kim? Defne gerçekte kim?
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, gönülleri fethetmeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi hakkında diziye yeni dahil olan Defne karakteri araştırıldı. Yalı Çapkını Defne kim? Defne gerçekte kim?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Yalı Çapkını 6 Ocak Cuma günü 16. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
YALI ÇAPKINI DEFNE KİM?
Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine dahil oldu. Yalı Çapkını'nda 'Defne' rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Mine Tugay, OGM Pictures'ın kendisine yolladığı çiçeği "Hoş bulduk" notuyla paylaşt.,
Afra Saraçoğlu,
Mert Ramazan Demir,
Çetin Tekindor,
Şerif Sezer,
Gülçin Şantırcıoğlu,
Emre Altuğ,
Gözde Kansu,
Ersin Arıcı,
Beril Pozam,
Doğukan Polat,
İrem Altuğ,
Öznur Serçeler,
Hülya Duyar,
Diren Polatoğulları,
Sezin Bozacı,
Yiğit Tuncay,
Buçe Buse Kahraman,
Cansu Fırıncı,
Selen Özbayrak,
Umut Gezer.
Mine Tugay.