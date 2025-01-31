Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 93. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım'ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat'in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit'in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna'nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran'ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit'in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.