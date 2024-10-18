Yalı Çapkını 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18 Ekim Cuma yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak? Star Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Seyran ile Sinan ayrılacak mı? Ferit ile Diyar evlenecek mi? bu soruların cevabını araştırıyor. 18 Ekim Cuma (bugün) saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını yeni bölüm hakkında merak edilen soruların cevabı ve fragmanları haberimizde…

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM NELER OLACAK?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını'nın 79. bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları saat 20:00'de Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölüm tanıtımlarında Ferit ile Seyran yüzleşiyor, Seyran Ferit'e ondan başka kimseyi sevemediğini itiraf ediyor. Diğer yandan Ferit Diyar ile evlenme kararı alıyor. Bomba gibi gelişmelerin yaşanacağı bölümün fragmanı haberimizde sizlerle…