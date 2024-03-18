Yakup Törk kimdir? CHP Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Yakup Törk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı ise Yakup Törk. Yakup Törk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YAKUP TÖRK KİMDİR?

Yakup Törk, 23 Nisan 1981 tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Darıca'da tamamlamıştır. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına inşaat ve proje hizmeti veren İlbeyoğlu Mühendislik firmasında başlamıştır. CHP'ye olan ilgisi ve siyasi çalışmalarıyla bilinen Yakup Törk, 2012-2014 yılları arasında CHP Darıca İlçe Sekreterliği görevini üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkan adayı olarak CHP'nin saflarında yer almıştır. Ayrıca, CHP Kocaeli Milletvekili adayı da olmuştur. Bu süreçlerde parti içinde aktif rol alarak siyasi çalışmalarını sürdürmüştür.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.