Yaban Çiçekleri neden final yapıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi akşamları ekrana gelen Yaban Çiçekleri dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 2. bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümle final yapmasına karar verildi. Yaban Çiçekleri neden final yapıyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapıp yapmayacakları merak konusuydu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi akşamları ekrana gelen Yaban Çiçekleri dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 2. bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümle final yapmasına karar verildi.