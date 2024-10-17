VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? VGM yükseköğrenim burs başvurularının tarihleri araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru tarihleri ve şartlarına dair detaylar yer alıyor. VGM Ortaöğrenim burs başvurusu açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yayımlandığında, haberimizi güncelleyeceğiz.

VGM ÖNLİSANS, LİSANS BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM Yükseköğrenim Bursu (önlisans ve lisans) ise 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.