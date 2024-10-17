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VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir?

VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir?
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VGM Ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman ve şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl düzenli olarak sunduğu eğitim öğretim bursunu bu yıl da vermeye devam ediyor. 2024-2025 döneminde VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, VGM sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? VGM yükseköğrenim burs başvurularının tarihleri araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru tarihleri ve şartlarına dair detaylar yer alıyor. VGM Ortaöğrenim burs başvurusu açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yayımlandığında, haberimizi güncelleyeceğiz.

VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir?

VGM ÖNLİSANS, LİSANS BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM Yükseköğrenim Bursu (önlisans ve lisans) ise 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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