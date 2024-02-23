Veysi Kurt kimdir? TCDD Genel Müdürü atanan Veysi Kurt kaç yaşında, nereli? Veysi Kurt hayatı ve biyografisi!

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VEYSİ KURT KİMDİR?

Veysi Kurt, 1964 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde başlamış ve 1983 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde göreve başlamıştır.

Kurt, kariyeri boyunca TCDD çatısı altında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevler arasında Mühendis, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hareket Daire Başkan Yardımcısı, Hareket Daire Başkanı, TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli pozisyonlar bulunmaktadır. Ayrıca, 2006 yılında bir süre Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir.

2016 yılında TCDD Taşımacılık AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten üstlenmiş, 2017 yılında ise bu görevi asaleten devralmıştır. Ancak, 2019 yılında görevden alınmıştır.