Vehen Kelimesinin Anlamı Nedir? Günlük Hayatta Sıkça Duyulan Vehen Ne Demek?

Vehen ne demek? Vehen anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Vehen, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Vehen ne demek? Vehen anlamı ne? İşte, Vehen kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Vehen kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Vehen anlamı ne? Vehen ne demek?

VEHEN NE DEMEK?

Sahâbî, "Ya Resûlallah! "Vehen nedir?" diye sorunca Sevgili Peygamberimiz: "Dünyayı aşırı sevmek ve ölümü kötü görmektir!" buyurdu.