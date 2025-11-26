Haberler

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Çelik kapı kilidini dışarıdan yapan usta bir vatandaşı çileden çıkardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın, "Kendimiz açtık kapıyı, çünkü anahtarı ön tarafa yapmışlar" dediği görüldü.

  • Bir kişi, gittiği evin çelik kapı kilidinin dışarıdan yapıldığını fark etti.
  • Kapıyı yapan ustaya tepki gösterildi ve kapının anahtarının ön tarafa yapıldığı belirtildi.
  • Olay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişi gittiği evin çelik kapı kilidinin dışarıdan yapıldığı görünce isyan ederken; o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir vatandaş, gittiği evin kapısını görünce gözlerine inanamadı. Sosyal medya görüntülerine yer verilen olayda, bir kişi çelik kapı kilidinin dışarıdan yapıldığı gördü.

USTAYA İSYAN ETTİ

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, kapıyı yapan ustaya isyan ederken; ""Kendimiz açtık kapıyı, çünkü anahtarı ön tarafa yapmışlar" dediği görüldü.

Haber YorumlarıHarun SİZER:

sende usta kadar akıl olsaydı sen usta olurdun. Usta onu bilerek yaptı ki denyonun ayyaşın tinercinin biri içeri girip yatmasın kapıyı içeriden kilitlemesin .sıfır daire sahibi kilidi değiştirecek.

