Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Çelik kapı kilidini dışarıdan yapan usta bir vatandaşı çileden çıkardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın, "Kendimiz açtık kapıyı, çünkü anahtarı ön tarafa yapmışlar" dediği görüldü.
USTAYA İSYAN ETTİ
Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, kapıyı yapan ustaya isyan ederken; ""Kendimiz açtık kapıyı, çünkü anahtarı ön tarafa yapmışlar" dediği görüldü.