Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı?

Valorant Gece Pazarı tarihi 2024 mayıs için oyunseverlerin geri sayımı devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, bu ay indirimli fiyatları kullanıcılara sunacak. Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Valorant Gece Pazarı genellikle iki ayda bir gelmektedir. Yapılan açıklamaya göre Valorant Gece Pazarı 23 Mayıs'ta başlayacak, 13 Haziran'da sona erecek.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur.

Gece Pazarı'nı Mağaza'dan ayıran en önemli özellik kaplamaların oyuncuya özel olmasıdır. Gece Pazarı'na girerek kişiye özel teklifler görülebilir.