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Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir?

Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir?
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Popüler online oyun Volarant'ta yaşanan erişim sorunu kullanıcıları endişelendirdi. 20 Aralık tarihinde oyunun neden açılmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Oyuncular, sorunun çözümü için son gelişmeleri bekliyor. Peki, Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu?

20 Aralık'ta Valorant oyuncuları, oyuna giriş yapamama, sunucuya bağlanamama veya oyunun açılmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür durumlar, genellikle oyunun sunucularında yaşanan bir kesinti ya da bakım çalışmasından kaynaklanabiliyor. Peki, Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 20 Aralık son gelişmeler...

VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Valorant'da problem olduğunu gösteriyor.

Valorant'tan henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi.

İşte rapor:

Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir?

VOLARANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ücretsiz oynanabilen çok oyunculu bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. İlk kez Ekim 2019'da "Project A" kod adıyla duyurulan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta sürecine başladı. Büyük ilgi gören bu süreçten sonra, Valorant 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak oyuncularla buluştu. Oyun, strateji ve takım oyununa dayalı yapısıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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