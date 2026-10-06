Haberler

Vali Dr. Önder Bozkurt, Kılıç Köyü'nde KÖYDES asfalt çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Dr. Önder Bozkurt, Kılıç Köyü'nde KÖYDES asfalt çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Dr. Önder Bozkurt, Hamur Kaymakamı Erkan Minuz ile KÖYDES kapsamında Kılıç Köyü'nde süren asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, çalışmaların programa uygun yürütülmesini ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Valisi Dr. Önder Bozkurt, Hamur İlçe kaymakamı Erkan Minuz, İl özel idaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci KÖYDES Projesi kapsamında Hamur ilçe bağlı Kılıç Köyü’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Hamur ilçesinde Köy yollarının daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaları sahada değerlendiren Vali Dr Önder Bozkurt, çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmesi ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ifade etti.

İl genelinde KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kararlılıkla sürdürülürken, vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli ulaşım imkânlarına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

Hazal Kaya'nın can dostu hayatını kaybetti: Sherlock'u da öp görürsen
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu