Vali Dr. Önder Bozkurt, Kılıç Köyü'nde KÖYDES asfalt çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Valisi Dr. Önder Bozkurt, Hamur İlçe kaymakamı Erkan Minuz, İl özel idaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci KÖYDES Projesi kapsamında Hamur ilçe bağlı Kılıç Köyü’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Hamur ilçesinde Köy yollarının daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaları sahada değerlendiren Vali Dr Önder Bozkurt, çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmesi ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ifade etti.

İl genelinde KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kararlılıkla sürdürülürken, vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli ulaşım imkânlarına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu