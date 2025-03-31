UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? 31 Mart Uzak Şehir neden yok?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığı ve yeni bölüm tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi akşamı Kanal D'de ne yayınlanacak? 31 Mart Uzak Şehir neden yok?

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

31 Mart 2025 Pazartesi akşamı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışına göre saat 20:00'de dizinin yeni bölümü yerine eski bir bölümün tekrarı yayınlanacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dizinin yapımcıları bu hafta yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü, yani Uzak Şehir 20. bölüm, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.