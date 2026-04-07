Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve Simge Sağın’ın da bulunduğu 9 kişi, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
NUMUNE ALINACAK
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan isimlerden saç ve kan örnekleri alınacağı, yapılacak incelemelerin ardından dosyaya ekleneceği belirtildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin yeniden emniyete götürülebileceği öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişmeler yakından takip ediliyor.