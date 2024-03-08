Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı ise Ünal Işık oldu. Ünal Işık kimdir? Ünal Işık nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

12 Kasım 1965 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinin Yalnızağaç Köyü'nde doğan Ünal Işık, ilkokulu köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini 1983 yılında Kars'ta tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atıldı ve yüksek öğrenimini dışarıdan okuyarak tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümüne kaydını yaptıran Işık, 1985 yılında muhasebe mesleğine adım attı. Özel sektörde çeşitli kuruluşlarda muhasebe elemanı, muhasebe şefi, muhasebe müdürü ve mali işler müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2005 yılında Serbest Mali Müşavir Belgesi'ni alan Ünal Işık, 2010 yılında kendi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu'nu kurdu. Ayrıca Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi sertifikasına sahip olan Işık, 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildi. 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'de CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Işık, 2014-2019 dönem ve 2019-2024 dönem Gaziemir Belediye Meclisi Üyeliği görevine devam etmektedir.