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Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, Ümit Özdağ suçu ne, ne yaptı?

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Hakkında soruşturma başlatıldığı haberi çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gözaltına alındı. Peki, Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, Ümit Özdağ suçu ne, ne yaptı?

Hakkında soruşturma başlatıldığı haberi çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gözaltına alındı. Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, Ümit Özdağ suçu ne, ne yaptı?

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında 19/01/2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerine yer verdi.

HAKIKINDA SORUŞTIRMA BAŞLATILMŞTI

CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Lideri Özel, görüşmede, benzer saldırılar altında bulunduklarını belirterek, üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, Ümit Özdağ suçu ne, ne yaptı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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