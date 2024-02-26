Edebiyat'ın ses özelliklerinden biri olan ulama, birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Daha çok konuşma dilinde kullandığımız ulama nedir? Ulama örnekleri neler?

ULAMA NEDİR?

Ulama, konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesidir.

Art arda gelen sözcüklerden ünsüzle bitenden sonra ünlüyle geleni birleştirip okuma anlamına gelir.

ULAMA ÖRNEKLERİ NELERDİR?