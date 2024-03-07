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Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

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Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? 3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in hayat hikayesi merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı olan Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

  • 3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Uğur Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.
  • 2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev almış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Belediye Başkan Adayı olmuştur.
  • 31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
  • Uğur Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.

Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Uğur Demirezen Bayındır İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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