Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Ocak Üç Kız Kardeş 69 . bölüm CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından, Üç Kız Kardeş 69.bölüm izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 9 Ocak Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?

Müjgan, Dönüş'e Uzay'ı neden üzdüğünü soruyor. Dönüş ise Müjgan'ın Uzay'ın annesi olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Dönüş, Müjgan'a Uzay'a ümit vermediğini söylüyor ancak Müjgan'ın çaresizliği karşısında çok üzülüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'a annesi Rüçhan'ın yaşadığı tecavüz olayını anlatıyor!

Somer, annesinin yaşadığı istismarı Türkan'a anlatır. Türkan, Somer'in anlattıkları karşısında donakalır. Rüçhan'ın yanında olduğu için Somer'in teşekkürünü alan Türkan, Rüçhan'ın neler yaşadığını tahayyül etmeye başlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69.BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş 66.bölümü Kanal D ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.