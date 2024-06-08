Tyt'ye girmeden Ayt'ye girilir mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı. Peki, Tyt'ye girmeden Ayt'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi?

TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLİR Mİ?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) bölümüne girebilmek için öncelikle Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeniz ve en az 150 puan almanız gerekiyor. TYT'ye girmeden AYT'ye giriş mümkün değil. Bu nedenle adaylar, TYT ve AYT sınavlarına birlikte hazırlanmalı ve her iki sınavdan da en yüksek puanı almaya çalışmalıdır.

TYT'DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

TYT puanı ile tercih yapacak bir aday, AYT sınavına da girip kendini denemek isterse, bu durum TYT puanını etkilemez. Ancak, TYT'den alınan puan, AYT puanını etkiler. AYT'deki testler arasında ise puanlar birbirini etkilemez.

TYT'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRUYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.