Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. TYT çıkmış sorular ve cevapları! 2018, 2019, 2020, 2021 YKS - TYT - AYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı nedir? TYT çıkmış sorular PDF linki var mı?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. 2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre, YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştur.

YILLARA GÖRE TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI PDF

YKS çıkmış sorulara ve cevaplarına ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden pdf haline ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden yıllara göre TYT çıkmış sorulara ve cevaplara bakabilirsiniz.

2018 TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2019 TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2020 TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

YILLARA GÖRE AYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI PDF

AYT çıkmış sorulara ve cevaplarına ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden pdf haline ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden yıllara göre AYT çıkmış sorulara ve cevaplara bakabilirsiniz.

2018 AYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2019 AYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2020 AYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 AYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Herkese YKS sınavında başarılar dileriz.

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