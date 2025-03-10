Twitter X neden açılmıyor? X'e giremiyorum!

Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi. Twitter çöktü mü? 10 Mart Pazartesi X'te sorun mu var

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.

Hata raporu:

Bu durumda önerilen bazı adımlar:

• İnternet bağlantınızı kontrol edin: Modeminizi yeniden başlatarak veya farklı bir cihazla internete bağlanarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.

• Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret edin : Platformda genel bir sorun olup olmadığını öğrenmek için Twitter'ın durum sayfasını kontrol edebilirsiniz.

• VPN veya farklı bir DNS kullanın: Bölgesel erişim sorunlarını aşmak için VPN hizmetlerinden faydalanabilir veya DNS ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

• Eğer sorun devam ederse, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.