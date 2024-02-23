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Twitch çöktü mü, Twitch'e ne oldu?

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Geçtiğimiz günlerde canlı yayın platformu Kick'e erişim engeli getirilmişti. Şimdi ise Twitch'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Peki, Twitch çöktü mü, Twitch'e ne oldu?

Canlı yayın platformları arasında gösterilen Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildiği iddia edildi. Twitch çöktü mü, Twitch'e ne oldu?

TWİTCH ÇÖKTÜ MÜ?

Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer alıyor.

Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi. Konuyla alakalı BTK'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.

Osman Demir
Osman Demir
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