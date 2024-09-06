TV8 frekans! Turksat 42 e TV8 güncel frekansı kaç?

TV8 frekans 2024! En sevilen kanallardan biri olan TV8'in güncel frekans bilgileri merak edildi.. TV8'i izlemek isteyen izleyiciler, TV8 frekans 2024 bilgileri ne araştırıyorlar. TV8, hem kaliteli programları hem de sevilen dizileri ile dikkat çekiyor. Peki, TV8 Frekans, Symbol Rate, FEC ne? İşte TV8 frekans ayarlama işlemi için frekans bilgileri!

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV8 DİGİTURK KAÇINCI KANALDA?

TV8 Digitürk 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 TELEDÜNYA KANAL BİLGİLERİ

HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL

TV8 D-SMART KAÇINCI KANALDA?

TV8 D-smart 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 KİMİN?

TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalıdır. Merkez stüdyoları Ayazağa'da bulunmaktadır.