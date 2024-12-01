ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'DE ADINDA HANGİ İFADENİN GEÇTİĞİ BİR ÜNİVERSİTE YOKTUR?

A: Onaltı

B: Onyedi

C: Onsekiz

D: Ondokuz

Cevap : A

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi