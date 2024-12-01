Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
TÜRKİYE'DE ADINDA HANGİ İFADENİN GEÇTİĞİ BİR ÜNİVERSİTE YOKTUR?
A: Onaltı
B: Onyedi
C: Onsekiz
D: Ondokuz
Cevap : A
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi