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Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

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Turkcell bayilerinin bayramdaki çalışma durumları merak ediliyor. Peki, Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Turkcell müşterileri hafta sonu bayide işlem yaptırmak istedikleri zaman Turkcell bayramda açık mı? Sorusunu araştırıyor. Turkcell bayilerinin bayramda açık olup, olmadığını internet üzerinden araştıran kullanıcılar, Turkcell bayramda açık mı? Sorusunu da sorgulatıyor. Peki, Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

TURKCELL BAYRAMDA AÇIK MI?

Turkcell bayileri genellikle hafta sonları, bayramlarda ve resmi tatillerde de hizmet vermektedir. Ancak bu durum bayiden bayiye değişiklik gösterebilir. Çalışma saatleri ve hizmet günleri, her bayinin bulunduğu lokasyona ve yönetimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TURKCELL BAYİLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Turkcell bayileri hafta içi saat 09:00 ile saat 20:00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri yine aynı saatlerde hizmet vermekte olan bayiler, pazar günleri ise kapalıdır. Bu nedenle Pazar günü Turkcell bayilerinde işlem yaptırmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini Pazartesi günü yaptırabilir.

TURKCELL BAYİLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Turkcell bayileri Pazar günü kapalı olması nedeniyle hizmet almak isteyen vatandaşlar online hizmetlerden yararlanabilir veya mesai saatleri içerisinde bayilerden hizmet almaya devam edebilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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