Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır?
Türkçe ismi ''Z'' harfiyle başlayan sadece iki ülke bulunmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı araştırılıyor. Bu ülkelerin hangi kıtada yer aldığı merak konusu olmuştur. Bu konuda detaylı bilgi almak ve genel kültürünüzü artırmak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında sorulan sorunun cevabı merak ediliyor. ! Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde sorulan sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, Türkçe adı 'Z' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? İşte detaylar...
TÜRKÇE ADI 'Z' HARFİYLE BAŞLAYAN İKİ ÜLKE HANGİ KITADADIR?
A) Avrupa
B) Asya
C) Avustralya
D) Afrika
Doğru cevap D şıkkı Afrika'dır.
Kenan İmirzalıoğlu Dünya Atv Gündem Eğitim Dünya Haberler
Sıcak Gelişme:
Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı! Beşiktaş-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.