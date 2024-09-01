Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır?

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında sorulan sorunun cevabı merak ediliyor. ! Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde sorulan sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, Türkçe adı 'Z' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? İşte detaylar...

TÜRKÇE ADI 'Z' HARFİYLE BAŞLAYAN İKİ ÜLKE HANGİ KITADADIR?

A) Avrupa

B) Asya

C) Avustralya

D) Afrika

Doğru cevap D şıkkı Afrika'dır.