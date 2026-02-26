Haberler

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti Haber Videosunu İzle
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek için büyük çaba harcadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

EVLER KARLARA GÖMÜLDÜ

Evlerin kapıları ve pencereleri kara gömülürken, bazı evlerin girişleri tamamen kapandı. Koyungölü köyü sakinleri de sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle insan boyunu geçen karları kürekler ile temizleyerek evlerinin önünü ve yollarını açmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor