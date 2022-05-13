Tüdanya kimdir? Tüdanya gerçek adı ne? Tüdanya kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tüdanya merak konusu oldu. İşte Tüdanya hakkında merak edilen Tüdanya kimdir, Tüdanya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TÜDANYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1961

61yaşında

Bergama

İzmir'in Bergama ilçesinde Bergamalı yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak doğdu İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınır

ALBÜMLERİ

• (1983) Sıra Sıra Dağlar

• (1986) Azap

• (1986) Seni Sevmeyen Ölsün

• (1987) Sen Bir Ömürsün

• (1988) Sen Yaşa

• (1989) Adın Sevgilim Olsun

• (1991) Dön

• (1993) Beklenen Tüdanya

• (1994) Söyle Güzel İsmin Ne

• (1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

• (1999) Canım Sağolsun

• (2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

Haberler.com - Gündem