TRT canlı yayınında bir kadın "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı
TRT Haber'de stüdyodan kanal merkezine yapılan canlı bağlantı sırasında arka planda bulunan bir kadının sinir krizi geçirmesi yayına yansıdı. Reji görüntü ve sesi keserken, olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • TRT Haber'de canlı bağlantı sırasında arka plandaki bir kadın 'Yeter' diye bağırdı ve ceketini yırttı.
  • Reji, olayı fark edip görüntüyü yayından kaldırdı ve ses akışını kesti.
  • TRT Haber, olayın nedenini ve kadının kimliğini açıklamadı.

TRT Haber'de stüdyodan kanal merkezine yapılan canlı bağlantı sırasında arka planda bulunan bir kadının yaşadığı sinir krizi ekrana yansıdı. Reji, olayı fark etmesinin ardından görüntüyü yayından çıkardı.

CANLI BAĞLANTIDA GERGİNLİK

TRT Haber ekranlarında stüdyodan kanal merkezine gerçekleştirilen canlı bağlantı sırasında, arka planda bulunan bir kadın aniden sinir krizi geçirdi. Kadının yüksek sesle "Yeter" diye bağırdığı ve üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattığı anlar yayına yansıdı.

REJİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşananları fark eden reji, kısa süre içinde arka plandaki görüntüyü kaldırarak ses akışını kesti. Yayın, bağlantının kesilmesinin ardından normal akışına döndü.

DETAY PAYLAŞILMADI

Olayın nedenine ve kadının kimliğine ilişkin TRT Haber tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşananların kanal merkezinde gerçekleştiği bilgisi dışında resmi bir detay paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayına yansıyan o anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı ve çok sayıda kullanıcı tarafından gündeme taşındı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelim K:

Ülke çökmüş çoktan

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Yok ya gerçektenmi sen eskileri görmemişsin Reisin bolluk zamanında dünyaya gelmişsin

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıUğur Sezer:

paadişahımız cökmez amerikada isvicrede sağlam yatrtırımları var türkiyeye borc verir kurtarır savolsun

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allahın CC. hesap soracağı güne kadar helali haramı şirki yalanı rüşveti yağmayı rantı talanı soracak kimse yok meydanı boş bulmuşlar dört nala dolu dizgin at koşturuyorlar. iki günlük dünyada ebedi saltanat süreceğini sanan haramiler yolun sonuna geldiklerinde başlarına ne geleceğini anlayacak ama o zaman atı alıp üsküdar değil, iş işten geçmiş olacak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKadirİbo:

yeter demediğimiz 1 gün bile yok artık zaten

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

HİÇ ŞAŞIRMADIM NEDENSE

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

TRT = B.O.P...... Büyük Ortadoğu Projesi'ni "GERÇEKLEŞTİRME" ve Türkiye'deki Müslümanları "ALDATMA ve UYUTMA" derneğidir.... Sizi "SÜSLÜ PÜSLÜ" dizilerle aldatıp uyuturken, "RECEP" le birlikte İsrail'e ve yahudi Azerbaycan'a her türlü hizmeti verirler.... HATIRLATIYORUM : Ocak-2024'te Filistin'de öldürülen Müslümanların sayısı 20,000'i geçmiş olmasına rağmen, "RECEP" 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'Lİ KATİLLERLE TİCARETE, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM ETTİ... Herkes biliyor...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

ağa babalar sırtını iktidara dayayanlar gabin yapıyor çalışanlara..Dahası var azı yoktur

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

