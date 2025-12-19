TRT canlı yayınında bir kadın "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
TRT Haber'de stüdyodan kanal merkezine yapılan canlı bağlantı sırasında arka planda bulunan bir kadının yaşadığı sinir krizi ekrana yansıdı. Reji, olayı fark etmesinin ardından görüntüyü yayından çıkardı.
CANLI BAĞLANTIDA GERGİNLİK
TRT Haber ekranlarında stüdyodan kanal merkezine gerçekleştirilen canlı bağlantı sırasında, arka planda bulunan bir kadın aniden sinir krizi geçirdi. Kadının yüksek sesle "Yeter" diye bağırdığı ve üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattığı anlar yayına yansıdı.
REJİ MÜDAHALE ETTİ
Yaşananları fark eden reji, kısa süre içinde arka plandaki görüntüyü kaldırarak ses akışını kesti. Yayın, bağlantının kesilmesinin ardından normal akışına döndü.
DETAY PAYLAŞILMADI
Olayın nedenine ve kadının kimliğine ilişkin TRT Haber tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşananların kanal merkezinde gerçekleştiği bilgisi dışında resmi bir detay paylaşılmadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Canlı yayına yansıyan o anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı ve çok sayıda kullanıcı tarafından gündeme taşındı.