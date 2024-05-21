Tören alanında Reisi için yakılan ağıtlar tüyleri diken diken etti

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri olay yerinden alınarak Tebriz'e getirildi. Başkentte yer alan Şüheda Meydanı tıklım tıklım doldu. İranlılar, cenaze törenine adeta sel olup aktı.

REİSİ İÇİN YÜREK YAKAN AĞITLAR

Halkın, cenaze töreninde hayatını kaybedenler için ağıt yaktıkları görüldü. İran, milliyet olarak Kerbela ve 40 matem ile biliniyor. Bu nedenle bölge halklarının, Reisi'nin cenazesinde Kerbela üzerinden ağıt yaktıkları gözlendi. Bu ağıtlar, Şii kültüründe önemli bir yere sahip ve yas kültürünü temsil ediyor.

CENAZE TÖRENİ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gün içerisinde başkentte dev törenler gerçekleşecek. Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kadar devam edecek tören akşam saatlerinde ise yabancı heyetlerin katılımına açılacak. Uzmanlara göre, İran hükümeti için Reisi'nin cenaze töreni duygu yüklü olmanın yanı sıra devamlılık sinyalleri göndermek için de bir fırsat olarak değerlendirilecek.