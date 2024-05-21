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Tören alanında Reisi için yakılan ağıtlar tüyleri diken diken etti

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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi için tören düzenlendi. Canlı olarak ekrana getirilen tören alanında yakılan ağıtlar ise ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri olay yerinden alınarak Tebriz'e getirildi. Başkentte yer alan Şüheda Meydanı tıklım tıklım doldu. İranlılar, cenaze törenine adeta sel olup aktı.

REİSİ İÇİN YÜREK YAKAN AĞITLAR

Halkın, cenaze töreninde hayatını kaybedenler için ağıt yaktıkları görüldü. İran, milliyet olarak Kerbela ve 40 matem ile biliniyor. Bu nedenle bölge halklarının, Reisi'nin cenazesinde Kerbela üzerinden ağıt yaktıkları gözlendi. Bu ağıtlar, Şii kültüründe önemli bir yere sahip ve yas kültürünü temsil ediyor.

CENAZE TÖRENİ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gün içerisinde başkentte dev törenler gerçekleşecek. Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na kadar devam edecek tören akşam saatlerinde ise yabancı heyetlerin katılımına açılacak. Uzmanlara göre, İran hükümeti için Reisi'nin cenaze töreni duygu yüklü olmanın yanı sıra devamlılık sinyalleri göndermek için de bir fırsat olarak değerlendirilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Toplum

Helikopter İran Toplum Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

DÜNDAR ÇAYLAK:

ALLAH RAHMET EYLESİN BİZİM REİSİMİZ RTE DA HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN İNŞAALLAH

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Bir insan:

Klasik otadogu kültürü sevinmeyi ve üzülmeyi bilemeyen kalabaliklar

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sade vatandaş:

aklıma şu kuzey kore liderinin yıllar önce ölen babasına zorla takla atarak ağlıyormuş gibi yapan zavallı kuzey kore halkı geldi zalimlerin birbirinden hiç bir farkı yok ben şu anda hiç üzüntü duymuyorum çayımı demlemiş sıcak sıcak höpürtederek keyifle içiyorum

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