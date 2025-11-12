Haberler

TOKİ semt kısmına ne yazılır?

Güncelleme:
TOKİ başvurusunda "semt" alanına, başvuru yaptığınız ilçe veya mahallenin bağlı bulunduğu semtin adını yazmanız gerekir. Yani, ikamet adresinizin resmi belgelerde geçtiği şekliyle yer alan semt adını belirtmelisiniz.

TOKİ formundaki "semt" bölümüne, yaşadığınız mahalle ya da ilçenin bağlı olduğu semti girmeniz gerekmektedir. Kısacası, resmî adres kayıtlarında yer alan semt ismini doğru şekilde yazmanız önemlidir.

SEMT BİLGİSİ NEDEN İSTENİR?

Başvuru sürecinde semt bilgisi, başvurunun hangi bölgeden yapıldığını belirlemek için talep edilir. Bu bilgi, ikamet ettiğiniz adresin bağlı bulunduğu semti doğru şekilde belirtmenizi sağlar.

Örneğin, İstanbul / Kadıköy ilçesinde oturan bir kişi "Moda" veya "Fenerbahçe" semtini yazabilir. Ankara / Çankaya ilçesinde ikamet eden biri ise "Kızılay" ya da "Bahçelievler" semtini yazabilir.

Eğer semt bilginizden emin değilseniz, resmî ikamet adresinizdeki mahalle ve semt detaylarını e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüğü kayıtlarından kontrol edebilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Semt kısmına yanlış veya uydurma bilgi yazmayın. Bu durum başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

• Mahalle adı ile semt adı karıştırılmamalıdır. Mahalle bilgisi formda ayrı bir alan olarak zaten yer alır.

• Eğer bulunduğunuz bölgede semt adı yoksa, ilçe adını yazmanız yeterlidir.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR

• Başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

• Başvuru sonrası banka tarafından SMS ile hesap bilgisi gönderilir ve 5.000 TL başvuru ücreti bu hesaba yatırılır.

• SMS gelmeden ödeme yapılmamalıdır. Aksi halde başvuru geçersiz sayılabilir.

Osman DEMİR
