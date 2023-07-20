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Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Selçuk Şahinbay (47) idaresindeki 60 ABF 108 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi mevkisinde, Osman Boyraz'ın kullandığı 39 ABS 126 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şahinbay, Osman Boyraz ile eşi Esra, çocukları Yavuz ve Yasin Boyraz yaralandı.

Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şahinbay müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Otomobil

Yeşilyurt Selçuk Tokat Otomobil Haberler

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